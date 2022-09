Déserts médicaux : des infirmiers en pratique avancée en soutien

Dans la maison de santé de Langogne (Lozère), en plein désert médical, figure un infirmier d’un nouveau genre. Dans le département, c’est le seul à manier le stéthoscope, sans être médecin pour autant. Alexis Blanc est infirmier en pratique avancée. "Je suis là pour repérer les signes d’alerte sur des pathologies que je maîtrise. Si je repère des choses anormales, c‘est mon rôle d’orienter le patient vers le médecin", explique-t-il. Ainsi, il suit des patients chroniques, confiés par des médecins.



Des médecins généralistes à proximité

Après l’examen, l’infirmier renouvelle l’ordonnance faite par le généraliste. Installé depuis un an, Alexis Blanc a vu plus de 850 patients. Il doit parfois rassurer certains patients. Le premier rendez-vous dure une heure. L’infirmier est en contact constant avec les généralistes du cabinet. Ceux-ci ne sont plus que trois après le départ de l’un de leurs collègues. Alexis Blanc fait également des visites à domicile. Seulement quelques dizaines d’infirmiers en pratique avancée exercent en libéral comme Alexis, la rémunération est un frein. Elle sera revalorisée l’an prochain par l’assurance-maladie, et l’aide à l’installation augmentée.