Sciences : une sonde envoyée dans l’espace afin de dévier la trajectoire d’un astéroïde

L'objectif de la mission Dart de la NASA est d’éviter le scénario catastrophe d'une météorite venant percuter notre planète et entraînant notre extinction. Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre, une sonde va être envoyée pour se fracasser contre un astéroïde afin de dévier sa trajectoire.

"Imaginons : nous sommes en 2030. Un astéroïde de 150 mètres de diamètre vient d’être détecté alors qu’il fonce vers notre planète. Il faut évacuer en urgence des millions de personnes. Le jour J, l’impact dévaste une zone grande comme la Belgique. L’énergie dégagée équivaut à 5 000 fois celle de la bombe d’Hiroshima", explique le journaliste Nicolas Chateauneuf.



Une sonde lancée en novembre

Ce scénario est une fiction classique. Pourtant, à ce jour, les scientifiques ont dénombré 28 000 astéroïdes qui pourraient un jour croiser la route de la Terre. Il en reste même encore plusieurs milliers à identifier. "En cas de menace avérée, il faut donc savoir s’il est possible d’en dévier la course. Pour cela, la NASA a lancé la sonde Dart en novembre dernier. Dans quelques heures, elle va rejoindre un couple d’astéroïdes, Dimorphos et Didymos, qui tournent autour", explique le journaliste. Dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 septembre, la sonde va viser Dimorphos afin de modifier l’orbite de l’astéroïde.