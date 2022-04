Data : les Français sont-ils vraiment fondus de chocolat ?

Pâques est plus que jamais la saison du chocolat, un marché à 205 millions d'euros. En France, près de 6% des ventes de l'année sont effectuées durant cette fête religieuse. Le panier moyen d'un Français s'élève durant Pâques à 19,31 euros. 70% des ventes se font dans les grandes surfaces, et 30% chez les détaillants.

57 kilos de chocolat par seconde engloutis pendant Pâques

La France s'offre trois jours de week-end gourmand, durant lesquels 14 748 tonnes de chocolat sont englouties, soit 57 kilos de chocolat par seconde. Le reste de l'année, au palmarès des plus gros mangeurs, l'Hexagone ne se classe que sixième mondial, avec 7,3 kg dévorés par an et par habitant. La France se situe loin de l'Allemagne, la Suisse et l'Estonie, qui se partagent le podium. Les Français se distinguent en revanche par leur préférence nette pour le chocolat noir, contrairement à tous leurs voisins européens, qui penchent plutôt pour le lait.

