Alimentation : les contrôles alimentaires sont-ils suffisants ?

La série de rappels de produits ne s'arrête pas après les scandales alimentaires Kinder, Buitoni, ou encore de fromages. Alors, les consommateurs s'interrogent. Les contrôles et les surveillances qui doivent être effectuées en amont sont-ils suffisants ?

Fromage, salade, coquilles Saint-Jacques... Après les pizzas Buitoni et les chocolats Ferrero, le rappel de produits se succède. Faut-il s'en inquiéter ? À Strasbourg (Bas-Rhin), les consommateurs sont, en tout cas, plus vigilants. "Oui je vérifie", affirme une consommatrice. "On peut comprendre aussi que, quelquefois, il y a eu un problème, mais ça ne condamne pas la marque dans son ensemble", pense une autre.

Des contrôles de moins en moins fréquents

Les rappels de produits sont une pratique courante dans les grandes surfaces, parfois pour des raisons sanitaires, d'autres foispour des défauts. Depuis mars 2021, 4 461 produits ont ainsi été retirés des rayons, principalement à cause des bactéries. Parmi ces rappels, 160 l'ont été pour un problème d'étiquetage, 45 à cause de la bactérie E. coli. "Des rappels produits, il y en a tous les jours (...) mais là c'est vraiment des marques très importantes, qui vont donc toucher un très grand nombre de consommateurs", commente Karine Sanouillet, experte grande consommation.

Selon l'association Foodwatch France, les contrôles alimentaires qui doivent être effectués dans les industries sont de moins en moins nombreux, ce qui laisse "la porte ouverte à des abus".

Parmi Nos Sources :

Foodwatch

Conso.gouv

Liste non exhaustive.