Pâques : un week-end en or pour les chocolatiers

L'odeur est alléchante, mais la matière est délicate, et il ne faut pas la brusquer. À Rennes (Ille-et-Vilaine), Anaïs Coupel, maître chocolatier, fabrique son chocolat sur place, devant les clients. Entre Pâques et le chocolat, c'est une longue histoire d'amour. "C'est un moment où tu cherches, tu trouves et après tu peux déguster", confie une jeune amatrice.

Un temps fort de l'année

À une trentaine de kilomètres de là, un soin particulier est apporté aux ballotins et à la sélection des artisans chocolatiers qui fournissent les denrées. "Je me déplace, je vais voir les artisans avec lesquels je travaille, je vois comment ils travaillent", explique Géraldine Loisance, responsable de Passion chocolat. Ces dernières années, les gourmands affectionnent particulièrement le local. En attendant les cloches et la course aux œufs de lundi 18 avril, Pâques reste un temps fort de l'année pour tous les artisans chocolatiers.