Consommation : les lessives écologiques sont-elles si vertes ?

Des étiquettes de lessive vantent les vertus de leurs ingrédients, naturels, respectueux de la nature et anti-pollution. Mais faut-il se fier et que trouve-t-on réellement dans nos lessives ? Le 20 Heures a enquêté.

Des ingrédients naturels, respectueux de l'environnement et de notre santé. Telle est la promesse des lessives vertes, mais sont-elles vraiment meilleures pour la planète et qu'en est-il de leur efficacité ? Dans les rayons hygiène, ces lessives sont deux fois plus nombreuses qu'il y a cinq ans. Ces lessives sont au moins 10 % plus chères, mais représentent à elles seules 13 % du chiffre d'affaires des rayons. Depuis maintenant 30 ans, marques nationales et distributeurs ne cessent de développer leur lessive verte.

Aucune lessive 100 % verte sur le marché

Dans l'usine du pionnier de ce marché, à Saint-Benoît (Vienne), six millions de bouteilles et recharges sont produites chaque année, avec l'objectif d'être les plus écologiques possibles. Dans le laboratoire, de nombreuses formules sont testées et modifiées. Quatre familles d'ingrédients entrent dans la composition de la lessive : les agents lavants, l'eau, le parfum et les enzymes, pour décoller les tâches. "Que la lessive soit verte ou pas, ce seront toujours des produits qui seront problématiques pour l'environnement parce qu'il y a de grosses quantités de mélanges chimiques qui sont rejetées dans l'environnement", témoigne Emmanuel Chevallier, ingénieur santé environnement. Aucune lessive 100 % verte n'existe sur le marché.