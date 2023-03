Guerre en Ukraine : des enfants déportés en Russie de retour au pays

Après plusieurs mois passés en Crimée, annexée par la Russie, 17 enfants sont de retour en Ukraine depuis peu. L'administration russe avait refusé de les rendre à leurs parents.

Dix-sept mineurs ukrainiens sont rentrés chez eux la semaine dernière après avoir passé six mois en zone russe. Ces enfants y avaient été envoyés par leurs parents, en camp de vacances. Les Russes avaient convaincu les adultes que c'était plus sûr et loin des bombardements. Mais rien ne s'est passé comme prévu et ils ont été retenus contre l'avis de leurs parents. "Ils nous disaient que nos parents nous avaient laissé tomber, alors moi, j'ai appelé ma mère et après, elle a téléphoné au directeur du camp. (...) Il lui a répondu, 'de toute façon, vous ne le reverrez jamais'", témoigne Vitali, âgé de 16 ans.

Vladimir Poutine dans le viseur de la Cour pénale internationale



Une association ukrainienne est parvenue à récupérer certains des 16 000 enfants ukrainiens déportés en Russie. Ce groupe de 17 enfants, parti de Kherson, se trouvait en Crimée, annexée par les Russes. Comme il était impossible de passer par la ligne de front pour aller les chercher, il a fallu faire un très long voyage via Moscou. La Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, accusé d'être à l'origine de l'importation illégale de ces enfants et d'avoir tenté de les "russifier".