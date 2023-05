Décès : Georges Kiejman, avocat et ancien ministre, s'est éteint à l'âge de 90 ans

Georges Kiejman est décédé à l'âge de 90 ans, mardi 9 mai. Cet avocat de renom a notamment été ministre délégué à la Justice sous la présidence de François Mitterrand.

Du premier au dernier combat, Georges Kiejman, décédé à l'âge de 90 ans le mardi 9 mai, aura mis son énergie au service de ses clients et de ses convictions. Il a notamment été le défenseur du militant Pierre Goldman, accusé d'un double meurtre dans une pharmacie parisienne. L'avocat l'a fait acquitter en 1976. Ses autres gros dossiers : l'affaire Malik Oussekine, un jeune étudiant mort lors d'une manifestation en 1986, mais aussi les caricatures du prophète Mahomet dans Charlie Hebdo. Il a également été le conseiller de Mohamed Al-Fayed après l'accident mortel de Lady Di.



Drôle, charmeur, mais aussi provocateur

Ce pénaliste reconnu a ensuite été sollicité par le cinéaste Roman Polanski et Liliane Bettencourt, l'ancienne propriétaire de L'Oréal. Drôle, charmeur, Georges Kiejman était aussi provocateur et cinglant lors de ses plaidoiries. Cette figure de la justice n'était pourtant pas prédestinée à une telle carrière. Fils d'un artisan mort en déportation, il a connu une enfance modeste et a d'abord enchaîné les petits boulots. Après plus de 30 ans de carrière, l'avocat a mis sa robe de côté pour ses penchants politiques, devenant ministre délégué à la Justice en 1990. Il était un fidèle soutien à François Mitterrand