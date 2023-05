Sécheresse : une partie des Pyrénées-Orientales passe en situation de "crise"

À compter du 10 mai, plusieurs zones des Pyrénées-Orientales vont basculer en "crise sécheresse", le niveau d'alerte maximale. Depuis un an, le département est celui qui connaît le plus gros déficit en eau.

La majorité des Pyrénées-Orientales bascule en "crise sécheresse", le niveau d'alerte maximale. Un arboriculteur de la région le sait, il a déjà perdu une partie de sa récolte, peut-être même ses arbres. La situation risque de se compliquer encore avec le nouvel arrêté de la préfecture du mardi 9 mai. Les agriculteurs vont subir de nouvelles restrictions d'eau. Suivant le mode d'irrigation, ils vont devoir réduire leur consommation de 30 à 80 % pour certains secteurs.

Le remplissage des piscines privées interdit

Face à cette situation de sécheresse exceptionnelle, tout le monde est concerné. Sont désormais interdits : l'arrosage des jardins et des potagers, celui des espaces verts et le lavage des voitures (en-dehors des stations qui recyclent l'eau). Le remplissage des piscines privées ne sera plus possible. La vente de piscine hors-sol est, elle, prohibée. Ces mesures entreront en vigueur dès le 10 mai et jusqu'au 13 juin au minimum. Le département des Pyrénées-Orientales est celui qui connaît le plus gros déficit en eau depuis un an.