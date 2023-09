Visite de Charles III : un bilan plus positif après un an de règne

Durée de la vidéo : 1 min

Charles III a-t-il réussi à asseoir son nouveau statut de roi d’Angleterre ? Ambroise Bouleis, correspondant à Londres, explique comment la réputation du monarque a évolué dans son pays.

Après un an de règne, Charles III a réussi à améliorer son image chez les Britanniques : en effet, il recueille "55 % d’opinion favorable (…) certes moins que sa mère qui faisait quasiment l’unanimité, mais c’est +11 points par rapport à son arrivée au pouvoir", explique Ambroise Bouleis, correspondant de franceinfo à Londres.

Charles III doit encore séduire la jeunesse

La cause de son manque de popularité au début de son règne : "L’image qu’il avait d’un héritier privilégié, déconnecté des réalités, qu’il a réussi à faire évoluer en se montrant empathique. Lors de son premier de Noël, a tenu à avoir une pensée pour tous les Britanniques qui ne parviennent pas à payer leur facture d’énergie", poursuit le journaliste. Son couronnement, plus sobre, mais aussi plus inclusif et représentatif de la diversité du Royaume-Uni, a aussi séduit. "Son prochain défi : séduire la jeunesse britannique, pour la majorité indifférente voire opposée à la famille royale. C’est pour eux aussi que la monarchie britannique doit se moderniser", conclut Ambroise Bouleis.