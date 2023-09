Visite de Charles III à Paris : comment est-elle perçue au Royaume-Uni ?

Durée de la vidéo : 1 min

Charles III et Camilla débuteront leur visite d’État en France, mercredi 20 septembre. Comment est-elle perçue outre-Manche ? Éléments de réponse avec le journaliste Ambroise Bouleis, en direct de Londres (Royaume-Uni).

"Ce qui est particulièrement intéressant et saisissant quand on lit les journaux ce matin, c’est le contraste entre la presse française et la presse britannique qui n’en a pas grand-chose à faire. Elle s’intéresse plus intensément à la politique intérieure. Il y a même une autre rencontre avec Emmanuel Macron qui s’affiche en une du Daily Telegraph. Ce n’est pas Charles III qui serre la main du président français, mais Keir Starmer, le chef de l’opposition", indique le journaliste Ambroise Bouleis, en direct de Londres (Royaume-Uni), mercredi 20 septembre.

De l’humour anglais

Il complète : "Certains éditorialistes s’amusent de voir la France mettre les petits plats dans les grands pour un roi. Un autre espère avec humour que Charles III quittera Versailles en meilleure posture que Louis XVI ne l’avait quitté."