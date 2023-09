Guerre en Ukraine : aux États-Unis, Volodymyr Zelensky pourrait connaître un face à face historique avec la Russie

Durée de la vidéo : 1 min

Après avoir tenu un discours fort hier à la tribune de l’ONU, le président ukrainien doit s’adresser au Conseil de sécurité. Un face à face historique pourrait avoir lieu entre lui et Serguei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Le point avec Franck Genauzeau, correspondant aux Etats-Unis.

Pour sa première fois en personne à la tribune de l’ONU, mardi 19 septembre, Volodymyr Zelensky a délivré un discours fort. Après avoir accusé la Russie de génocide, le président ukrainien a interpellé les États-Unis. Il doit assister à une réunion spéciale du Conseil de sécurité. "Le moment sera très observé. Il pourrait y avoir un face à face avec Serguei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe", explique Franck Genauzezau, correspondant de franceinfo aux États-Unis.

Des élus américains sceptiques face à Zelensky

Ensuite, "le président ukrainien se rendra à Washington pour un tête à tête avec Joe Biden à la Maison blanche. Mais on appelle surtout ce jour la journée à 24 milliards de dollars, le montant de l’aide demandée par Joe Biden au Congrès, actuellement discutée au Capitole. Zelensky va rencontrer les élus américains et tenter de convaincre", poursuit le journaliste. Les élus républicains sont notamment de plus en plus sceptiques, car selon eux l’armée ukrainienne n’a pas connu d’avancées majeures.