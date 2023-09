Visite de Charles III à Paris : quel est le programme ?

Durée de la vidéo : 1 min

Charles III et son épouse arriveront en France à 14h pour une visite d’Etat. Quel est le programme de cette journée historique ? Réponse.

Une visite millimétrée pour un programme royal. À 14h, mercredi 20 septembre, Charles III et Camilla atterriront à Orly, accueillis par Elisabeth Borne. La liste d’Etat débutera à l’Arc de Triomphe par une cérémonie de ravivage de la flamme. Puis ce sera la descente de la plus belle avenue du monde. À 15h50, les deux chefs d’Etat s’entretiendront en tête-à-tête. Tous les sujets, même les plus sensibles seront abordés.

Un dîner à Versailles

Philip Turle, journaliste britannique à France 24, explique : "[Pour] les malentendus entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, il n’y a rien de mieux que Charles III pour essayer de mettre les choses au clair et de remettre le train sur les rails." Dans la soirée, la visite d’Etat prendra une tournure royale avec un dîner au château de Versailles (Yvelines). Emmanuel Macron et son épouse arriveront à 19h55, soit 5 minutes avant le roi et la reine d’Angleterre. Il y aura 150 invités et des plats concoctés par les plus grands noms de la gastronomie française.