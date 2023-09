Changement climatique : "des solutions existent aujourd'hui", selon Bertrand Piccard

Durée de la vidéo : 7 min

Bertrand Piccard, président-fondateur de la Fondation Solar Impulse, est l'invité du 12/13 info, mercredi 20 septembre, pour parler de l'exposition "ville de demain", présentée à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.

La Cité des sciences et de l'industrie à Paris propose, à partir de ce mercredi 20 septembre, et jusqu'au 7 janvier 2024, l'exposition "ville de demain", qui dévoilera 1 500 solutions, accompagnées de démonstrations très concrètes, des procédés, des technologies, qui existent pour lutter contre le réchauffement climatique. "Si vous ne montrez pas des solutions, vous créez de l'éco-anxiété, de la dépression, du désespoir et de l'inaction et de la paralysie. Donc, il faut sortir de ce marasme et montrer maintenant qu'il y a des solutions", explique Bertrand Piccard, président-fondateur de la Fondation Solar Impulse.

La moitié de l'eau perdue

Selon lui, ces solutions existent aujourd'hui et sont disponibles. Elles sont également capables d'améliorer le pouvoir d'achat, de créer de l'emploi et d'associer l'industrie, l'économie et la finance à la transition écologique. Aujourd'hui, la consommation quotidienne d'eau potable des Français est de 149 litres par personne. 60 % de cette eau est utilisée pour tirer la chasse d'eau ou pour prendre une douche. "Cela donne envie de résoudre tous les problèmes de fuites d'eau. La moitié de l'eau est perdue dans des fuites à l'intérieur de réseaux publics et privé", affirme Bertrand Piccard.