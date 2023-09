Direct Visite de Charles III : suivez l'arrivée en France du roi et de la reine d'Angleterre

La visite d'Etat de trois jours a été préparée au millimètre près. Le roi Charles III et la reine Camilla sont attendus en France du mercredi 20 septembre au vendredi 22 septembre. Cette première visite officielle à l'étranger du fils d'Elizabeth II en tant que roi sera avant tout ponctuée de symboles qui vont marquer la transition avec la figure de la souveraine décédée en septembre 2022. Suivez notre direct.

>> Transition, "clin d'œil", "relation chaleureuse"… Ces symboles autour de la visite du roi Charles III en France

Arc de triomphe et descente des Champs-Elysées. Dès leur arrivée à Paris, Charles III et Camilla raviveront la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. Ensuite, à bord d’une Citroën DS 7 décapotable, le couple royal, accompagné du président Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, descendra les Champs-Elysées.

Réception au château de Versailles. Les deux couples seront attendus au château de Versailles. Emmanuel et Brigitte Macron arriveront à 19h55 et Charles III et Camilla à 20 heures dans la cour royale au niveau du tapis rouge. Ils assisteront d'abord à un bref concert du violoniste suédois Daniel Lozakovich dans la chapelle royale puis rejoindront la Galerie des glaces via l'enfilade du Grand appartement du roi. Quelque 160 invités sont attendus.

Homard bleu et volaille de Bresse dans la Galerie des glaces. La table sera dressée dans la prestigieuse Galerie des glaces et le repas servi dans une porcelaine de Sèvres. L'entrée, confiée à la cheffe trois étoiles Anne-Sophie Pic, sera constituée de homard bleu et tourteau de casier avec un voile d'amandes fraîches et un trait de gel de menthe-coq. Le plat principal doit être réalisé par le chef triplement étoilé Yannick Alléno : le couple royal dégustera une volaille de Bresse au parfum de maïs agrémentée d'un gratin de cèpes. Le maître-fromager Bernard Antony, référence de nombreuses tables étoilées, jouera pour sa part sur l'Entente cordiale : il proposera un comté de 30 mois et un stichelton, un fromage bleu 100% anglais. En dessert, le pâtissier Pierre Hermé sortira le grand jeu avec son biscuit macaron Ispahan à la rose, redessiné pour l'occasion.

Discours au Sénat, chantier de Notre-Dame puis passage à Bordeaux. Après cette première journée chargée, Charles III doit prononcer un discours au Sénat. Il ira ensuite visiter le chantier de Notre-Dame et le marché aux fleurs de l’île de la Cité, un lieu chéri par sa mère. Vendredi, le couple royal doit se rendre à Bordeaux, où résident aujourd’hui 39 000 Britanniques.