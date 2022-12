Santé : comment relancer la vaccination face à la grippe et au Covid-19 ?

La vaccination séduit moins alors que les épidémies de grippe et de Covid-19 repartent.

Pour des millions de Français, la vaccination contre la grippe est un passage obligé. C’est devenu un réflexe, notamment chez les personnes âgées. L’épidémie de grippe est précoce cette année. Pourtant, les Français ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Seulement cinq millions de personnes le sont, soit une baisse de 13% par rapport à l’an dernier.

Des campagnes de vaccination pas toujours claires

"Les gens sont conscients qu’ils doivent se faire vacciner, mais j’ai quand même l’impression qu’ils sont plus attachés à la vaccination contre le Covid que contre celle de la grippe", commente Patrick Sitbon, pharmacien à Paris. Il y aurait plusieurs raisons à cela. D’abord, une forme de lassitude et des campagnes de vaccination pas toujours claires. Entre l’épidémie de grippe, de Covid et de bronchiolite, la situation est encore tendue à l’hôpital.