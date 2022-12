Politique "zéro Covid" en Chine : le régime envoie des signes d'assouplissement

Une semaine après les manifestations historiques en Chine contre la politique "zéro Covid" du régime, plusieurs signes d'allègement des restrictions sont visibles dans le pays.

Des barricades démontées, des centres commerciaux et des restaurants qui rouvrent leurs portes, et personne devant les centres de dépistage. Depuis mercredi 30 novembre, le gouvernement chinois envoie des signes d'assouplissement à sa politique "zéro Covid". Une décision qui fait suite aux manifestations historiques du week-end dernier à travers le pays. Face à la colère de sa population, le président chinois Xi Jinping a tenu des propos mesurés au président du Conseil européen. "Le variant Omicron du virus, moins mortel, permet plus de souplesse dans les restrictions", a-t-il déclaré, jeudi 1er décembre.

Des hôpitaux continuent d'être construits

Un allègement salué par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). En parallèle, les restrictions dans les villes considérées à risque par le gouvernement chinois sont maintenues. À Shanghai, tous les habitants d'un immeuble peuvent être emmenés dans des camps de quarantaine pour un seul cas positif. D'autres villes décident d'instaurer des confinements, et des hôpitaux continuent d'être construits, un peu partout dans le pays.