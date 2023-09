Santé : une influenceuse alerte sur les dangers du botox

Durée de la vidéo : 3 min

franceinfo

Article rédigé par franceinfo - E.Tran Nguyen France Télévisions

Depuis 2019, les 18/34 ans utilisent plus d’actes esthétiques que les 50/60 ans. Il peut y avoir des risques, même quand on va voir de vrais médecins. Six femmes avaient porté plainte contre le chirurgien star Benjamin Azoulay, dont l'influenceuse Émilie Amar, qui témoigne dans le 12/13 info.

Émilie Amar est une plaignante contre le médecin chirurgien Benjamin Azoulay. Elle avait fait appel à lui pour une opération afin de galber ses fesses. Les problèmes ont démarré trois semaines après l’opération. “C’était il y a deux ans, avec l’apparition de rougeurs. Je ne pouvais plus dormir sur mes fesses, et cela était accompagné de fièvre. J'ai été hospitalisée une semaine et on m’a donné des antibiotiques par intraveineuse. Pendant six mois, je n’ai pas pu arrêter les antibiotiques. Je suis devenue dépendante des médicaments”, précise l’influenceuse. Redescendue à 42 kilos “J’ai eu une hépatite médicamenteuse. (…) Je me suis complètement vidée pendant des semaines, je suis descendue à 42 kilos. Cela a eu des répercussions terribles sur ma santé”, affirme Émilie Amar. “Aujourd’hui, ça va mieux. (…) J’ai eu la chance d’être sauvée par un professeur à Paris qui a réussi à retirer pas mal de produits. Ce chirurgien-là avait injecté dans le muscle”, explique l’influenceuse, victime d’une mauvaise opération.