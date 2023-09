Séisme au Maroc : la vie des sinistrés sans-abri

Durée de la vidéo : 2 min

Au Maroc, dans le village d'Amizmiz, de nombreux sinistrés vivent dans des camps précaires installés après le séisme qui a frappé le pays, comme l'explique le journaliste Naoufel El Khaouafi, en direct d'Amizmiz, mercredi 13 septembre.

Dans le village d'Amizmiz (Maroc), "un peu plus de quatre jours après le séisme, cela commence à s’organiser grâce à l’aide humanitaire. Les camps de sinistrés sont installés, dans lesquels vivent les habitants. Les habitants peuvent se nourrir. Mais cela reste tout de même des camps précaires, car il n’y a pas de toilettes, ni de douches. Cela pose question sur combien de temps les habitants peuvent tenir”, précise le journaliste Naoufel El Khaouafi, en direct du village, mercredi 13 septembre.

L'espoir de retrouver une vie normale

Le journaliste va à la rencontre d’un sinistré qui a la crainte de rester longtemps. "Il y a des mesures d’urgence qui sont prises. On a tous des packs de nourriture, des couvertures. On est bien pour l’instant, (…) mais il y a des zones très touchées dans les montagnes de l’Atlas", avance le sinistré. "On ne sait pas combien de temps on va rester ici, on espère retourner à notre vie normale bientôt", conclut l’habitant.