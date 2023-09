Santé : l’iPhone 12 retiré des ventes

Durée de la vidéo : 1 min

L'iPhone 12, sorti en 2020, n’est plus disponible à la vente en France, en raison de ses ondes trop puissantes.

Il n’est jusqu’à nouvel ordre plus possible d’acheter un iPhone 12, retiré du marché par les autorités. La cause : les ondes émises par le téléphone. La norme est fixée en Europe à 4W/kg, alors que l'IPhone 12 a été relevé à 5,7 W/kg par l’Agence nationale des fréquences. Pour rectifier, Apple peut procéder à une simple mise à jour. “Apple a 15 jours pour répondre à la mise en demeure et lui dire comment elle va mettre en place cette mise à jour logicielle”, explique Jean-Noël Barrat, ministre délégué chargé de la Transition numérique.

Apple conteste

L'entreprise compte contester les conclusions. Elle affirme avoir donné des résultats différents. Certains spécialistes préconisent de garder son téléphone à distance. “Cela veut dire qu’il y a un risque. Cette puissance maximale a été définie pour protéger les consommateurs”, avance Jacques Henno, spécialiste des nouvelles technologies.