Santé : un rapport appelle à la fermeture des petites maternités

Un rapport de l’Académie de médecine, dévoilé mercredi 1er mars, pointe du doigt le manque de personnel dans les plus petites maternités. Il propose que 111 maternités, réalisant moins de 1 000 accouchements par an, ferment.

Chaque année, 370 bébés naissent à l’académie de Blaye (Gironde), trop peu pour y maintenir des accouchements, selon un rapport de l’Académie de médecine. "Il ne faut pas qu’elle ferme, il faut qu’elle reste pour les mamans, les futures mamans. Elle est vraiment très bien, le personnel est au top", lance une habitante contre la fermeture de la maternité. Face à ces critiques, le rapport défend la sécurité des accouchements, menacée par le manque de personnel. Il recommande la fermeture de 111 maternités faisant moins de 1 000 accouchements par an.

De nouvelles fermetures faute de soignants supplémentaires

L’objectif des regroupements de maternité est que "ces femmes puissent bénéficier de la proximité avant et après l’accouchement, avec un retour dans les heures qui suivent l’accouchement dans cette maternité d’origine. Mais que l’acte d’accouchement soit sécurisé dans une grande structure bénéficiera de moyens humains supplémentaires pour bien accueillir ces femmes", explique le professeur Yves Ville, chef de service du service gynécologie-obstétrique à l'hôpital Necker et membre de l'académie de médecine. Faute de soignants supplémentaires, de nouvelles fermetures sont prévues pour accompagner les problèmes de personnel. Mais chaque fois, élus et habitants s’opposent et se mobilisent à cela.