Énergie - sécheresse : les agriculteurs européens tous touchés par la crise agricole

La sécheresse agricole vient accabler un peu plus encore le secteur agricole, déjà en proie aux pénuries de main d’œuvre, et affaiblit par la flambée du coût de l’énergie. L’Italie, le Royaume-Uni ou l’Allemagne font face aux mêmes difficultés.

À l’instar de la France, tous nos voisins européens sont touchés par la crise agricole. Au Royaume-Uni, en un an, l’électricité a augmenté de 70 %, le gaz de 130 %. Impossible à encaisser pour beaucoup d’exploitations britanniques. Au Royaume-Uni, beaucoup de producteurs de légumes ont dû prendre des décisions difficiles : produire moins ou en décalé. Pour ne pas avoir à chauffer les serres pendant les mois les plus froids, un producteur a par exemple décidé de décaler sa production, et de semer avec deux mois et demi de retard.

En Allemagne, le prix des engrais a flambé

Résultat : des pénuries et des rationnements dans les supermarchés, où les consommateurs ne sont autorisés à acheter que deux ou trois lots maximum de certains légumes, comme les concombres, les tomates ou encore les poivrons. L’Allemagne n’est pas épargnée par cette flambée des prix. Ainsi, la production ne cesse de baisser, de moins 10 % pour la filière porcine, et ce n’est pas le seul secteur touché. En Allemagne, le défi pour de nombreux agriculteurs, c’est le prix des engrais, qui a flambé, multipliant la facture par 3,5 depuis un an. L’Italie, elle, réussit à limiter la hausse des prix des matières premières, mais ne peut éviter la sécheresse. 30 % de la production agricole est menacée. Une situation que commencent aussi à connaître les agriculteurs français.