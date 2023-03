Cambodge : la forêt des Cardamomes en danger

La forêt des Cardamomes, au Cambodge, est un site menacé par la déforestation, le braconnage et l’agriculture intensive, que certains tentent de préserver.

Son nom en Europe est méconnu. Pourtant, elle est l’une des plus grandes forêts tropicales d’Asie. Le massif des Cardamomes au Cambodge, absorbe chaque année des centaines de milliers de tonnes de carbone, et héberge l’un des écosystèmes les plus riches de la planète. Mais cet éden de verdure est menacé par une déforestation massive. Ces dernières années, il a perdu près de 10 % de sa surface arborée. Le gouvernement a cédé à des entreprises privées des milliers d’hectares de terre pour l’exploitation agricole. Des plantations d’hévéa et de canne à sucre notamment.

Déforestation, braconnage, agriculture intensive

"Ça me rend triste. Cette forêt qui entourait ma maison avant apportait de l’humidité. On n’avait pas besoin d’arroser ici avant", témoigne Say Savuth, habitant de la forêt des Cardamomes. Objet de nombreuses convoitises, les Cardamomes attirent aussi les trafiquants de bois, recherché pour l’ameublement. Dans cette forêt, les bûcherons illégaux pénètrent quotidiennement. Pour la protéger de cette menace, une centaine de gardiens armés patrouillent nuit et jour par petits groupes. Au Cambodge, la forêt des Cardamomes n’est pas la seule menacée par la déforestation, le braconnage et l’agriculture intensive. Ce sont toutes les forêts du pays et plus largement celles de la région de l’Asie du Sud-Est qui sont aujourd’hui en danger.