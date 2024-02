Santé : pour lutter contre l'insomnie, les remèdes sont nombreux Durée de la vidéo : 4 min Santé : pour lutter contre l'insomnie, les remèdes sont nombreux Santé : pour lutter contre l'insomnie, les remèdes sont nombreux - (France 2) Article rédigé par France 2 - D. Mascret France Télévisions JT de 13h France 2

Présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 2 février, le médecin et journaliste Damien Mascret énumère plusieurs conseils pour mieux dormir et éviter les insomnies. Il est notamment conseillé d'éviter le café et les écrans avant de dormir, et de faire baisser la température de son corps.

Sur le plateau du 13 Heures, vendredi 2 février, le médecin et journaliste Damien Mascret évoque la question de l'insomnie. D'après différentes études, le stress en est un des principaux facteurs. "À partir du moment où il y a du stress, le cerveau est en éveil et nous empêche de bien dormir", explique-t-il. L'insomnie n'est pour autant pas une fatalité. Parmi les remèdes : éviter le café dans les six heures qui précèdent le sommeil. "Il faut six heures pour éliminer la moitié du café que vous avez bu", prévient le médecin. L'alcool susceptible de troubler le repos Les somnifères perturbent quant à eux l'architecture du sommeil et ne doivent être utilisés que ponctuellement. L'alcool est également susceptible de troubler le repos. Les écrans ne sont pas davantage recommandés, notamment à cause de la lumière qu'ils émettent. "Le soir, le cerveau se met à sécréter de la mélatonine. (...) Elle sert à nous faire entrer dans le sommeil", et les écrans l'empêchent d'être active, précise Damien Mascret. Pour mieux dormir, faire baisser la température du corps, en prenant une douche chaude par exemple, est efficace. L'obscurité dans la chambre est également conseillée.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux