Espagne : l'état d'urgence sécheresse déclaré dans l'agglomération de Barcelone

En Espagne, l'état d'urgence sécheresse est déclaré dans l'agglomération de Barcelone. Les restrictions imposées concernent directement six millions d'habitants.

En Espagne, les autorités catalanes préparaient l'opinion publique depuis des semaines à la déclaration de l'état d'urgence face à la sécheresse. C'est désormais officiel. L'état d'urgence sécheresse est déclaré dans l'agglomération de Barcelone. La première phase du plan, qui en comprend trois, commence par la restriction de 25% d'eau dans le secteur industriel et de 80% dans le monde agricole, déjà gravement impacté.



Un ravitaillement avec des bateaux-citernes envisagé

Six millions d'habitants sont directement concernés par les restrictions imposées. Si l'eau destinée à la consommation domestique à Barcelone est assurée et limitée à 200 litres par jour et par habitant, des villes voisines comme celle de Vallirana n'ont plus eu d'eau potable pendant quelques jours. Les autorités régionales envisagent sérieusement de ravitailler dans quelques mois la région en eau potable avec des bateaux-citernes. Le port de Barcelone se prépare à les accueillir.