Pollution de l'air : la ville de Paris envisage de tripler le tarif de stationnement pour les grosses voitures

Les conducteurs de grosses voitures pourraient devoir payer leur stationnement plus cher à Paris. Les SUV thermiques, très polluants, sont visés, mais pas seulement. Les véhicules hybrides pourraient être concernés.

Trop larges, trop dangereux ou trop polluants, les SUV sont devenus indésirables dans les rues de Paris. La mairie de la ville compte même tripler le tarif de stationnement pour ces voitures. "Ce sont des véhicules qui polluent énormément, et quand on voit tous les pics de pollution auxquels on a pu avoir à faire lors des deux, trois dernières années, surtout durant l'été, ce n'est pas possible", estime un passant, tandis qu'une femme estime que "des très grandes voitures dans Paris, ça n'a pas beaucoup de sens".

Les SUV thermiques émettent plus de CO2

Le prix ne changerait pas pour les résidents et augmenterait pour les visiteurs ayant une voiture thermique ou hybride rechargeable pesant plus d'1,6 tonne. Les véhicules électriques de plus de 2 tonnes seraient également concernés. "J'ai cinq enfants, donc je suis obligé d'avoir un SUV. Je ne vois pas pourquoi on serait taxé, c'est de la discrimination", assure un homme. Les SUV thermiques, très lourds, émettent en moyenne 9% de CO2 en plus que les autres voitures. Des associations de consommateurs déplorent toutefois que les véhicules hybrides soient concernés, alors que le gouvernement propose un bonus à l'achat.