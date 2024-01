franceinfo conseil. Sommeil perturbé : ces astuces pour mieux dormir

Les Français sont-ils fatigués ? La réponse est plutôt claire, car en 30 ans, nous avons perdu 1h30 de repos chaque nuit. Un dormeur sur trois se plaint de la mauvaise qualité de son sommeil. Nous dormons pourtant en moyenne pendant un tiers de notre existence, soit 25 à 27 ans, donc autant chouchouter notre sommeil. Mais ce n’est pas toujours évident. Aujourd’hui, nous sommes sursollicités, souvent stressés, nos modes de consommation ont évolué. Nous sommes surtout constamment entourés par des écrans, que ce soit nos ordinateurs, nos téléphones, nos télévisions. Ces écrans émettent d'ailleurs de la lumière bleue, et celle-ci a un impact néfaste sur la sécrétion de mélatonine, c’est-à-dire l’hormone du sommeil.

Si vous le pouvez, déconnectez au moins une heure avant d’aller au lit, ou bien optez pour des lunettes dotées de verres jaunes qui filtrent la lumière bleue. Elles ont été développées par la marque Izipizi avec un chercheur en optométrie. Ça fonctionne bien, car selon un sondage Opinionway, ces lunettes divisent par deux le temps d’endormissement et sont efficaces dès cinq jours d’utilisation.

Détente et méditation

Certaines astuces existent pour se détendre et avoir un sommeil plus apaisé. Il y a des applications dédiées à la détente ou à la méditation dont vous avez peut-être déjà entendu parler comme Snooze, Petit Bambou ou encore Calm. Sinon il y a une enceinte un peu particulière, Morphée, c'est son nom. Elle est déconnectée, sans onde, et sans écran. C’est un véritable plus car on abandonne son téléphone. Cette enceinte propose 200 combinaisons de séances de sophrologie, de méditation ou encore de cohérence cardiaque conçues, et validées par des professionnels du sommeil. Chacune d'entre elles dure entre 8 à 20 minutes, ce qui permet de s’apaiser et de s’endormir plus rapidement et profondément.

Toutes ces astuces ne sont pas des remèdes miracles si vous avez de réels troubles du sommeil. Auquel cas demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin. Ils peuvent vous recommander des centres du sommeil. La liste se trouve aussi en ligne sur internet. Et n’oubliez pas, le sommeil est extrêmement important pour votre santé, ne le négligez pas !