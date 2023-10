"Snoozez" en toute liberté : repousser l'heure de son réveil n'engendre pas de fatigue supplémentaire, selon une étude

Repousser l'heure de son réveil en le reprogrammant quelques minutes après la première sonnerie n'est peut-être pas, contrairement aux idées reçues, si préjudiciable que ça. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude de l'université de Stockholm.

Alors que le passage à l'heure d'hiver a lieu, en France, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre, une question se pose. Faut-il réellement laisser sonner le réveil une seule fois le matin ? Sortir immédiatement du lit et surtout ne pas le reprogrammer cinq ou dix minutes plus tard pour glaner quelques minutes de repos supplémentaires au risque d’être voué aux flammes de l’"inertie du sommeil", ou "ivresse du sommeil". Une façon un peu technique pour dire : se trainer toute la journée !

Combien d’articles déjà publiés affirment que se rendormir le matin serait mauvais pour la santé, car en se rendormant on risque de retomber au début de son cycle de sommeil, donc au pire moment pour se lever. Si tout ça finalement : c’était n’importe quoi ? C’est en tout cas ce qui ressort d’une étude de l’université de Stockholm.

La revanche des "snoozeurs"

Des chercheurs ont interrogé des personnes ayant cette fâcheuse tendance qui consiste à repousser leur réveil, à "snoozer" comme on dit en anglais, référence au bouton snooze évidemment. Le résultat de cette étude est sans appel. Les "snoozeurs ont plutôt tendance à considérer le fait de "snoozer" comme un luxe. Il n'y a aucune différence dans la sensation de fatigue ou dans les tests cognitifs, entre les "snoozeurs" et les bons élèves qui se lèvent dès la première sonnerie.



Selon une étude publiée il y a quelques années, plus de 60% des français repoussent leur réveil le matin. Ils passent même quatre mois de leur vie à "snoozer". Il existe d’ailleurs tout un tas d’articles qui donnent des conseils pour bannir le "snoozing". Des conseils très originaux, comme se coucher plus tôt, avoir un rythme régulier ou tout simplement mettre le réveil à l’autre bout de la pièce pour être obligé de se lever afin d'éteindre l’alarme.

Pas sûr qu’un réveil aussi brutal vous mette de bonne humeur et en forme toute la journée. Terminé, la séance de torture. Vous pouvez remettre votre réveil sur la table de nuit à portée de vos bras. Grâce aux chercheurs de Stockholm, vous pourrez taper sur votre réveil autant de fois que vous le souhaitez, et même régler l’alarme une demi-heure plus tôt si ça vous chante, juste pour avoir le plaisir de vous réveiller en douceur, et de snoozer bien au chaud sous la couette.