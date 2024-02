Chine : à la découverte de Suzhou, la Venise d'Orient

En Chine, la ville de Suzhou attire de nombreux touristes. Entre ses canaux, ses ponts et son artisanat, elle connaît un succès qui ne se dément pas.

La ville de Suzhou est l'une des plus anciennes de Chine, avec 2 500 ans d'histoire. Elle possède de multiples ponts et 82 km de canaux. Les bateaux sont souvent conduits par des femmes. Même en hiver, malgré le froid et l'humidité, les touristes se pressent par milliers chaque jour. "Marco Polo est venu à Suzhou au XIIIe siècle, en 1276. La ville lui rappelait sa Venise natale et c'est lui qui a appelé Suzhou la Venise de l'Est", explique Liu Yuting, guide.

L'artisanat mis à l'honneur

La ville est connue pour ses ponts, mais aussi pour sa soie. À Suzhou, les tenues traditionnelles chinoises font sensation. Ils sont nombreux à s'habiller dans ces anciennes tenues pour ensuite se faire photographier dans ces lieux. "Quand je regarde autour de moi tous ces gens portant la même tenue d'époque, on est connectés, on est tous transportés dans la Chine ancienne", indique Wan Zi, étudiante. Les éventails sont aussi une spécialité de cette ville, où l'artisanat a encore sa place.