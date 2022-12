Covid-19 : les Français fragiles invités à se faire vacciner avant Noël

À trois semaines de Noël, le gouvernement appelle les Français les plus vulnérables ou ceux en lien avec des personnes fragiles à se faire vacciner.

Brendan Plougonven, 59 ans, a effectué, lundi 5 décembre, son troisième rappel de vaccin contre le Covid-19. Le rappel lui est recommandé, il est immunodéprimé. Dans cette pharmacie parisienne, la demande de vaccination augmente, pas toujours pour des personnes à risque de formes graves. "Depuis un mois, on commence à avoir pas mal de personnes assez jeunes, entre la trentaine à 40-50 ans", observe Kébé Mahamadou, préparateur en pharmacie.

Protéger les plus à risque

Pour les personnes qui ne sont pas dans la cible, les professionnels sont chargés d'évaluer la situation au cas par cas. "C'est quand même une bonne idée de se protéger et de protéger leur entourage, donc on essaye de leur trouver des places", explique Christine Birh, pharmacienne. La priorité est toutefois de protéger les plus fragiles. Or, seules 2,1 millions de doses de rappel ont été administrées depuis le début de la campagne automnale. Faute de rappel, un tiers des 60-79 ans sont protégés, et 20 % des plus de 80 ans.