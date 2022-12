Nord : les premiers flocons sont tombés en plaine

E. Lagarde, B. Six, L. Colinet, L. de Pavant, B.Mezerette, France 3 Hauts-de-France, L. Latour

Un manteau blanc a recouvert certaines régions, dont le Nord, lundi 5 décembre. Ces premières neiges marquent le début de la saison hivernale.

Les quelques centimètres de neige tombés dans la matinée du lundi 5 décembre, dans le Nord, suffisent à faire d'une promenade un moment précieux. "C'est très, très rare, donc c'est super génial. En plus on approche de Noël, donc c'est toute une symbolique", confie une femme. Après un automne doux, l'hiver a enfin pris ses quartiers dans le Nord : l'étang a changé de visage, et les animaux cherchent un abri où ils le peuvent.

Un début d'hiver blanc

Les promeneurs, bien couverts, se réjouissent du spectacle. "La première neige, ça fait très plaisir, c'est très agréable", commente une femme. Venu en voisin, un photographe amateur se régale quant à lui d'un début d'hiver blanc. Le plaisir des riverains devrait toutefois être éphémère : la vigilance jaune neige et verglas sera en effet levée dans le Nord dès l'après-midi du lundi 5 décembre.