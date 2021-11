Covid-19 : le masque de nouveau obligatoire dans les lieux publics

Dans une brasserie situé à Muret en Haute-Garonne, il faut de nouveau mettre son masque pour le petit café du matin, vendredi 26 novembre. Fatalistes, la plupart des clients subissent de nouvelles contraintes et sont parfois même résignés. "Il vaut mieux le porter plutôt que d'être confiné à la maison", confie un client. "Si on est obligé de mettre le masque, je le mettrai. Mais après, je ne suis pas un fervent défenseur du masque non plus", indique un autre client.

Le confinement redouté par la plupart des Français

Dans les rues, où le port du masque n'est pas obligatoire, les passants sont tout de même nombreux à le porter. Mais dans les salles de sport, où il faut à nouveau le mettre pour les déplacements, c'est un peu l'incompréhension. Beaucoup de Français ont peur de la mise en place d'un nouveau confinement, qui est très redouté.