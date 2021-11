Licences de pêche : la colère des pêcheurs français

La fumée rouge des fumigènes colore le port de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), dans la matinée du vendredi 26 novembre. Une dizaine de bateaux de pêche français ont jeté l'ancre ici ce matin pour empêcher les ferrys britanniques d'accoster. Le blocage a duré une heure et est désormais levé à Saint-Malo.



"Une action symbolique"

Mais les pêcheurs de Calais (Pas-de-Calais) ont pris le relais. Les bateaux anglais ne pourront plus bientôt accoster. "C'est plutôt une action symbolique pour que le gouvernement se bouge et que le gouvernement britannique se bouge", dénonce Olivier Leprêtre, président régional des maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France. Les pêcheurs réclament plus de fermeté de la part du gouvernement dans la négociation des licences de pêche avec le Royaume-Uni.