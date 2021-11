Covid-19 : les interrogations des Français face au vaccin et au virus

Après les annonces du ministre de la Santé, jeudi 25 novembre, les Français se posent de nombreuses questions sur la troisième dose et sur le Covid-19. Le Dr Damien Mascret y répond sur le plateau du Journal de 13 Heures.

Alors que la crise du Covid-19 reprend de l'ampleur à quelques semaines des fêtes de Noël, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures afin d'endiguer la cinquième vague qui déferle lentement sur l'Europe. Mais les annonces faites par Olivier Véran, ministre de la Santé, jeudi 25 novembre, ont laissé de nombreux Français dans le brouillard. Quel délai à respecter entre la deuxième et la troisième dose ? Damien Mascret, journaliste France Télévisions et médecin, y répond. "C'est assez simple, c'est cinq mois. On peut aller jusqu'à sept mois", rappelle-t-il.



Une réduction de charge virale avec le rappel

Le Dr Mascret répond également à une question sur le mélange possible des différents vaccins. "Tous les mélanges sont permis", annonce-t-il, avant de préciser que la troisième dose devra être un vaccin à ARN messager, comme les vaccins Pfizer ou Moderna. Les moins de 30 ans devront prendre en priorité le vaccin Pfizer. Le spécialiste santé de France Télévisions indique que le nouveau vaccin permet aux personnes d'être moins contagieux et de réduire sa charge virale.