Patrimoine : à la découverte de Bruges, en Belgique

Vendredi 26 novembre, la rédaction du 13 Heures est partie à la découverte de Bruges en Belgique, plus précisément dans la cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

La ville de Bruges en Belgique est aussi surnommée "la Venise du Nord". Un dédale de canaux serpente dans une cité médiévale incroyablement préservée. Intemporelle et fascinante, Bruges séduit de nombreux visiteurs notamment français, car la ville se situe à seulement 1h30 de Paris et Lille (Nord) en train. Pour observer les façades des bâtiments en briques typiquement flamandes, rien ne vaut une promenade en bateau.



Une vue imprenable sur la ville et ses 12 km de canaux

Au fil de l'eau, il est possible de découvrir 41 ponts, tous uniques. Au sommet du Beffroi de Bruges, une vue imprenable sur la ville et ses 12 km de canaux attend les visiteurs. C'est ce réseau qui a fait la richesse de la cité dès le Moyen Âge. Grâce à son accès direct à la mer du Nord, Bruges est devenu l'un des principaux carrefours commerciaux d'Europe. Il est impossible de visiter Bruges sans goûter ses spécialités culinaires comme la bière et les fameuses gaufres.