Coronavirus : des mesures drastiques chez les dentistes

Les dentistes appliquent des mesures vraiment drastiques, face au coronavirus. Dans les cabinets dentaires, le protocole sanitaire est devenu très strict. À Toulouse (Haute-Garonne), le chirurgien-dentiste Patrick Solera rapporte : "La visière de protection se rajoute à l’équipement déjà habituel, ainsi qu’une surblouse." La protection est le maître-mot, face à un instrument redoutable : la fameuse roulette.

Une perte de patients

"Cet instrument, quand on fait un soin classique, projette à un mètre cinquante, voire deux mètres, dans le cabinet, ce qu’on appelle un nuage d’aérosolisation. Et c’est dans ce nuage là qu’effectivement on peut retrouver le virus Covid", poursuit le chirurgien-dentiste. Après chaque patient, une désinfection encore plus poussée que d’habitude est effectuée. Chaque recoin est désinfecté, et la pièce est aérée quinze minutes minimum avant de reprendre. Le dentiste ne peut plus accueillir que huit patients par jour, contre seize auparavant.

Le JT

Les autres sujets du JT