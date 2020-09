Dans le rétro : retour sur l’opération Lindbergh

L. Legendre-Trousset, C. Arnold, H. Laridon, J. Pires

7 000 kilomètres séparaient la malade et son chirurgien. Elle était à Strasbourg (Bas-Rhin), lui à New York (États-Unis). Le geste était précis, la concentration extrême. Ce médecin s’apprêtait à enlever la vésicule biliaire d’une patiente de 68 ans, à longue distance. C’est par le biais d’un robot que le médecin commandait l’opération à longue distance, et une première mondiale. Une opération qui a bluffé les Américains.



Réalisée avec succès, l’opération qui a duré 45 minutes a été rendue possible grâce au partenariat étroit entre la chirurgie, la robotique de pointe et les techniques de communication à haut débit. Jusqu’à présent, les délais de transmission étaient trop longs pour envoyer l’information. Une centaine de personnes étaient présentes à l’époque, ce qui a rassuré la patiente. "Je ne pensais pas qu’il pouvait arriver quelque chose", expliquait-elle. L’opération a coûté plusieurs millions d’euros.



