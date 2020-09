Consommation : une pénurie de chaussures dès l’automne ?

Faute de matière première, certains fabricants de chaussures n’arrivent pas à livrer de nouveaux modèles. Et cela va être un problème, car les chaussures, les Français en achètent beaucoup. Avec la rentrée des classes, cette mère de famille vient équiper ses enfants. Mais dans les boutiques de chaussures, on retrouve moins de modèles et donc moins de choix. "On ne va pas être trop exigeant", explique-t-elle. Dans le magasin, un modèle sur quatre manque à l’appel. Certaines paires commandées au printemps n’arriveront pas avant novembre. Or, la rentrée scolaire est habituellement un moment clé pour les commerçants.



8,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires

La journaliste Christelle Meral était en plateau lors du 13 Heures afin d’évoquer le marché de la chaussure : "Le chiffre d’affaires des ventes de chaussures en France atteint 8,7 milliards d’euros, cela représente 300 millions de paires achetées chaque année, soit 3 à 4 paires par habitant." Concernant le type de chaussures achetées, "les baskets dominent depuis l’année dernière, avec 52% des ventes, devant tout le reste". Les femmes sont celles qui achètent le plus de chaussures, en cumulant 44% des achats.



