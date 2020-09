Masque obligatoire : le Conseil d’État donne de nouvelles directives

La journaliste de France Télévisions Caroline Arnold était lundi 7 septembre à Strasbourg (Bas-Rhin) afin d’évoquer la décision du Conseil d’État, relative au port du masque en ville : "Si l’on doit résumer, pour le Conseil d’État, il est possible d’imposer le masque partout, et à toute heure, dans les villes densément peuplées comme Strasbourg donc, là où existent des zones à fort risque de contamination. Une mesure plus générale, plus cohérente et plus simple à comprendre et à appliquer pour les citoyens."



Pas de masque pour les activités sportives

"En revanche, la préfète du Bas-Rhin devra revoir sa copie pour les douze autres communes concernées dans le département, des communes à moins fortes densités, où le port du masque ne pourra être imposé que dans certaines zones, comme le centre-ville. Impossible aussi d’imposer le masque aux pratiquants d’activités physiques et sportives", rajoute lundi midi la journaliste en direct de Strasbourg.

