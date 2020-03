Covid-19 : quelles seraient les conséquences d'un passage au stade 3 ?

Passer du stade 2 au stade 3, c'est admettre que le Covid-19 est installé partout en France, qu'il circule librement. On parle alors d'épidémie. On ne cherche plus à empêcher sa propagation mais on essaie d'atténuer les effets. Une situation inéluctable selon Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. "Nous nous préparons activement au fait d'avoir une épidémie de coronavirus en France."

Un dispositif spécial en cas de passage au stade 3

Au stade 3, des mesures contraignantes sont prises pour limiter les infections. Cela passe par la réorganisation complète du système de soins. Première conséquence : toutes les personnes atteintes du Covid-19 ne seront pas hospitalisées. Les cas les moins graves resteront confinés chez eux. Les médecins de ville seront alors en première ligne pour les soigner. Le gouvernement pourrait imposer des restrictions de rassemblement et de déplacement.

