Italie : toutes les écoles et facultés fermées pour limiter la propagation du Covid-19

La décision est radicale. Avec plus de 3 000 personnes contaminées et une centaine de morts, l'Italie a choisi de fermer les écoles et les facultés de tout le pays. Si les enfants sont ravis, pour les parents, le casse-tête commence. Au total, huit millions d'élèves sont concernés par ces mesures de précaution. Les autorités ne veulent surtout pas que le virus, jusqu'ici limité au nord du pays, se propage massivement dans le sud.

Une épidémie qui pourrait coûter 5 milliards d'euros

"Tant que le nombre de malades est limité, le système sanitaire peut les assister de façon efficace. Mais en cas de croissance exponentielle, non seulement l'Italie, mais aucun pays au monde ne pourra affronter une telle situation", a indiqué le président du Conseil Giuseppe Conte. Dans les hôpitaux, des centres d'appels sont mis en place. De nombreux Italiens inquiets veulent être réconfortés. L'épidémie pourrait coûter 5 milliards d'euros au pays.

Le JT

Les autres sujets du JT