Cyclisme : une équipe française confinée à Abu Dhabi

Depuis près d'une semaine, les membres de l'équipe cycliste professionnelle Cofidis sont confinés dans leur hôtel d'Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis). Alors, pour s'occuper, les sportifs organisent dans leur hall d'hôtel des activités loufoques, comme un concours de saut d'obstacles, en essayant de garder leur humour et leur forme.

Une condition physique dégradée

Ils doivent encore tenir une dizaine de jours enfermés dans leur hôtel. "On reçoit les informations au compte-goutte, elles ne sont pas toujours exactes, elles changent d'un moment à l'autre selon les interlocuteurs. La circulation de l'information au niveau local n'est pas très fluide", déplore Thierry Vittu, président de l'équipe Cofidis. Le groupe loge au même étage que six personnes testées positives au Covid-19. Les membres de l'équipe nordiste sont tous négatifs, mais les consignes sont strictes : interdiction de sorties, plus d'accès à la salle de sport, des repas déposés au pied des chambres, dégradant leur condition physique.

