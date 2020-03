Covid-19 : Lourdes à l'épreuve du virus

À un mois de l'ouverture de la saison, le sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées) prend quelques mesures pour faire face au Covid-19. "On a vidé les bénitiers de l'eau, on a demandé au chapelain qui célèbre les messes de distribuer la communion dans les mains plutôt que sous la langue, d'éviter d'encourager les fidèles à se donner un baiser en signe de paix", atteste le docteur Alessandro De Francisis, médecin à Lourdes. Des mesures qui sont accueillies avec de la compréhension. "Un bénitier vide, je trouve cela surprenant, mais par les temps qui courent, si cela peut éviter que le coronavirus ne se répande", souligne un passant.

"On a enlevé le prie-Dieu du confessionnal"

Même le confessionnal n'échappe pas aux mesures sanitaires. "On a enlevé le prie-Dieu, la personne qui se confesse se met sur une chaise et le confesseur sur une autre", indique le père Jean-Jacques Courtade. Du côté des commerçants et hôteliers, les annulations concernent majoritairement les touristes italiens. Près de 15% de pèlerins ont annulé leur venue en avril, alors que trois millions de visiteurs sont attendus jusqu'à la mi-novembre.

