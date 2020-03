Covid-19 : l'école à la maison

En France, au moins 45 000 élèves n'ont plus école. 150 établissements sont fermés. Dans le Morbihan, l'un des départements les plus touchés par le Covid-19, des milliers d'élèves ne peuvent plus se rendre en cours. France 3 a rencontré deux lycéens d'Auray (Morbihan) qui travaillent à distance.