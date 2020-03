Covid-19 : l'Italie à l'arrêt

Touchée par l'épidémie de Covid-19, toute l'Italie vit sous cloche. "Plus d'écoles, plus d'universités, plus de cinémas, plus de salles de concert. Les matchs de football et les autres rencontres sportives vont désormais être joués à huis clos. Les personnes sont appelées à garder un mètre de distance entre elles. Les embrassades et les accolades sont à éviter", explique le journaliste Hakim Abdelkhalek, en duplex depuis Rome (Italie).

Les professionnels du tourisme sont inquiets

Les mesures drastiques sont assumées par le gouvernement italien. "'Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour endiguer le virus', a déclaré le président du conseil italien. Les mesures drastiques sont acceptées par une partie de la population italienne, mais redoutées par les professionnels du tourisme. D'ici à la fin du mois de mai, l'Italie pourrait perdre plus de 30 millions de touristes", précise le journaliste.

