Covid-19 : doit-on craindre les nouveaux variants ?

La flambée de l'épidémie de Covid-19 en Chine fait craindre l'apparition de nouveaux variants en France. Damien Mascret, médecin et journaliste de France Télévisions, présent sur le plateau du 12/13, mardi 3 janvier, fait le point sur la situation.

L'épidémie de Covid-19 en Chine est particulièrement surveillée. "On est dans une soupe de variants, et on ne sait pas lequel va emmener la dixième vague, s'il doit y en avoir une en France", explique Damien Mascret, médecin et journaliste de France Télévisions, présent sur le plateau du 12/13, mardi 3 janvier. Ce dernier rappelle qu'en 2021, "Omicron s'est imposé", avec les variants BA.1, BA.2 ou encore BA.5. "Maintenant, on est avec le variant BQ.1.1 en France, mais tout ça, c'est la famille Omicron", précise le docteur.



L'Europe n'a pas fermé ses frontières à la Chine

"Ce qui est maintenant nouveau, c'est que les sous-variants sont en train d'arriver. On a le BF.7 en Chine, qui, apparemment, n'est pas plus dangereux que son parent. Aux États-Unis, on a le XBB.1.5", poursuit Damien Mascret, qui ajoute qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, lequel va arriver en France. Justement, doit-on s'inquiéter ? "Ce qui est ennuyeux, c'est qu'en Chine, il va y avoir des millions de contaminations chaque jour, donc un mutant plus dangereux que les autres pourrait très bien apparaître. D'autre part, l'Europe n'a pas fermé ses frontières à la Chine", explique le médecin, qui nuance : "Ce qui est rassurant, c'est que dans le vaccin actuel bivalent (...), il y a du variant Omicron."