Climat : les premiers signes de sécheresse à Toulouse

Le faible taux de précipitations et les températures anormalement élevées pour la saison favorisent une sécheresse à Toulouse (Haute-Garonne), mardi 3 janvier.

À Toulouse (Haute-Garonne), la pluie est bienvenue en ce début d'année 2023. Le manque de précipitations, associé aux températures anormalement douces de la saison, inquiète les Toulousains. "Il fait bien trop chaud pour la saison. Ça donne raison aux scientifiques et aux activistes climatiques", constate un homme. Après un été chaud et sec, l'hiver est trop doux. Sur l'année, le manque de pluie s'élève à près de 300 litres par mètres carrés, ce qui représente un déficit de 30 % par rapport à une année normale.

Des réserves d'eau trop peu remplies

Par ailleurs, le débit de la Garonne est trois fois inférieur à ce qu'il devrait être pour la saison. "Les réserves de montagne et les réserves de plaine, aujourd'hui, certaines sont à moins de 20 % de remplissage", explique Jean-Michel Fabre, président du Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne. Elles se sont peu remplies en novembre et en décembre, et il faudra désormais compter sur les pluies du printemps.