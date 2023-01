Innovation : des entreprises françaises au CES de Las Vegas pour présenter leurs inventions

Le CES, le plus grand salon consacré à l'innovation technologique, est une vitrine pour les entreprises. Environ 200 sociétés françaises seront présentes cette année à Las Vegas, aux États-Unis.

Aujourd'hui, pour téléphoner dans le train, il faut se déplacer entre deux rames pour ne gêner personne. Demain, il sera possible de parler depuis sa place avec un masque, qui laisse passer l'air, mais bloque le son. "On a intégré les silencieux qui sont à l'intérieur des réacteurs d'avion, avant et après la turbine (...). On l'a miniaturisé dans un masque, avec une pièce qui permet d'enlever tout le spectre de la voix humaine", explique Stéphane Hersen, PDG de Skyted. Ce masque pourrait être commercialisé en fin d'année.



Des innovations présentées au CES

À Metz (Moselle), une start-up développe un outil qui, a priori, nous intéresse tous : le selfie médical. Devant un smartphone, une tablette ou un ordinateur, il s'agit de mesurer nos constantes en quelques secondes. Toutes ces innovations seront présentées dès jeudi 5 janvier, à Las Vegas (États-Unis), au salon CES, où 200 entreprises françaises seront présentes.