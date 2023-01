Recyclage : les sapins de Noël servent à nourrir des chèvres

Dans l'Ain, des propriétaires de chèvres récupèrent des sapins de Noël destinés à être jetés. Ils les recyclent en nourriture pour les chèvres.

À Belley (Ain), Émilie Alix, propriétaire de chèvres, récupère des sapins de Noël, mardi 3 janvier. Elle collecte des épicéas ou des Nordmann, qui sont appréciés du troupeau. Les sapins sont comme des friandises pour les chèvres. "Là où elles ne trouvent pas d'herbe, de ronces, elles trouvent des sapins, c'est déjà bien", explique Émilie Alix. Une jardinerie, qui possédait un reste d'une vingtaine de sapins en stock, donne sa marchandise.

Un moyen écologique de recycler son sapin

"On paie au poids des déchets, donc, je ne sais pas, c'est peut-être 100 kg ou 200 kg de poids dans la benne qu'on ne paiera pas. En plus, si on peut faire une bonne action en termes environnemental, sociétal, ce n'est pas plus mal", indique Gilles Dumont, gérant d'un Bricomarché. "Ce sont des arbres coupés, donc on ne peut plus rien faire à part les jeter, c'est bien dommage. (…) C'est un bon moyen écologique de recycler son sapin de Noël", ajoute Charlie Theolas, propriétaire de chèvres.