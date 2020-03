Covid-19 : des mesures d'hygiène importantes pour les commerçants des Alpes-Maritimes

Cafetiers, restaurateurs et commerçants sont inquiets. Face à l'augmentation des cas de Covid-19, les professionnels qui travaillent en lien direct avec leur clientèle ont été priés par leurs syndicats de se laver les mains tous les quarts d'heure, notamment à Nice, dans les Alpes-Maritimes, seconde destination touristique en France après Paris.

"On est prêt et on attend nos clients"

Mais au cœur de la vieille ville, certains commerçants n'ont pas attendu l'arrivée du virus pour imposer des mesures d'hygiène. Dans une boulangerie, le gel hydroalcoolique est depuis longtemps à disposition des clients. "On a de suite mis en place ce qu'il fallait pour éviter la contagion, explique Christophe Souques, vice-président de l'Union patronale des cafetiers et restaurateur du 06. On est là, on est prêt et on attend nos clients."

